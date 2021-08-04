Вузы объявили допнабор на бюджет. Куда не хотят идти учиться

Оnliner.by посмотрел, какие специальности остались невостребованными в этом году. Например, антирекордсменом по количеству мест по дополнительному набору стал БНТУ, на втором месте сельхозакадемия в Горках.посмотрел, какие специальности остались невостребованными в этом году.







БНТУ — 160 бюджетных мест





К БНТУ нынешняя вступительная кампания повернулась не лучшей своей стороной. В этом вузе на бюджет недобрали 160 абитуриентов. Самыми непопулярными по этому критерию оказались специальности «Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)» (27 мест), «Машины и технология литейного производства» (22) и «Водохозяйственное строительство» (21).









Незначительный допнабор на специальностях «Экологический менеджмент и аудит в промышленности», «Инновационная техника для строительного комплекса (управление подразделениями инженерных войск)» и «Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)» (на всех по одному вакантному месту).





Военная академия — 115 zerkalo.io ) Остались незанятые места и в Военной академии. В таблице с информацией о вакантных местах, которая размещена на сайте Минобороны, указано, что здесь ждут еще 115 человек. Больше всего на факультете ПВО — на специальности «эксплуатация радиотехнических систем» остались свободными 34 места. На факультете ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения — 26 мест (по инф.





БГСХА — 112

Вторым учебным заведением по количеству свободных мест на бюджет в этом году стала сельскохозяйственная академия в Горках. В объявлении на сайте вуза не указано, сколько всего абитуриентов не хватило для выполнения плановых показателей, но сайт kudapostupat.by приводит данные в 112 человек.





По данным сайта, академии не хватает 82 будущих зоотехников, 14 плодоовощеводов, десяти агрономов, четырех агрохимиков и почвоведов, а также двоих мелиораторов.





БГУТ — 81

Могилевский вуз пищевых и химических технологий попал в тройку антилидеров: здесь недобрали 81 абитуриента. Хуже всего дела обстоят со специальностью «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» (свободно 21 место). За ней идут «Машины и аппараты пищевых производств» и «Технология мукомольного, крупяного, комбикормового производства» (по 16).









БГТУ — 55

Столичный технологический университет не привлек 55 абитуриентов. Больше всего вуз нуждается в желающих учиться на специальностях «Мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих производств» (10 пустующих мест), «Машины и оборудование лесного комплекса» (9) и «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов» (8).





БГУ — 36

Сегодня допнабор объявил и ведущий вуз страны. На дневную бесплатную форму обучения БГУ готов принять 36 человек. На механико-математическом факультете свободны 14 мест на специальности «математика» (научно-педагогическая и научно-конструкторская деятельность), 11 — на физфаке и 11 в МГЭИ им. А. Д. Сахарова по направлениям «Природоохранная деятельность», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «Ядерная и радиационная безопасность».









МГПУ им. Шамякина — 23

В мозырском педе сейчас самый большой спрос на будущих учителей химии и биологии — на момент объявления дополнительного набора осталось 15 бюджетных мест. Также университету нужны абитуриенты по специальности «Математика и информатика» — здесь осталось 7 вакансий. И только одного человека не хватило для выполнения плана по специальности «Дошкольное образование».





ВГТУ — 23

Витебский технологический университет объявил допнабор на бюджетную дневную форму по специальностям «Производство текстильных материалов» и «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий», а также на специальность «Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)». Причина — «в связи с повышенным спросом со стороны предприятий легкой промышленности на выпускников специальностей, востребованных экономикой Республики Беларусь».





По данным сайта kudapostupat.by, вузу нужны 11, 8 и 4 абитуриента на каждую из перечисленных специальностей.





БГПУ им. Танка — 16

Главный педагогический вуз страны не смог привлечь 16 будущих физиков и информатиков. На дневную бюджетную форму образования нужно набрать минимум 10 баллов по одному из государственных языков, 20 по физике и 10 по математике.









БГУИР — 15

Несмотря на то, что БГУИР в этом году стал звездой в медиа по резко возросшим проходным баллам, непрестижным оказался его военный факультет — там учат студентов в интересах Министерства обороны. Пустуют 14 бюджетных мест по специальности «Радиотехника (специальные системы радиолокации и навигации)» и одно место по специальности «Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров)».





ГГУ им. Скорины — 8

Гомельский университет испытывает небольшой дефицит в абитуриентах на педагогические специальности. Вузу не хватает шести человек на специальность «Физика (научно-педагогическая деятельность) и двух по специальности «Белорусский язык и литература. Иностранный язык».





Прием документов по дополнительному набору будет проводиться по 7 августа.