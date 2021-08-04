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"Ситуация была смоделирована заранее". Власти Литвы назвали смерть иракца на границе "сказками братьев Гримм"

04.08.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что инцидент с погибшим от побоев иракце «смоделирован заранее», и что это «провокация белорусского режима»

"Ситуация была смоделирована заранее". Власти Литвы назвали смерть иракца на границе "сказками братьев Гримм"
фото, которым на сайте ГПК была проиллюстрирована информация о смерти иностранца
Режим Лукашенко уже тиражирует информацию о гибели в Беларуси иракца, «возвращающегося из Литвы». Разумеется, Лукашенко немедленно уведомляют лично, потому что для него ситуация с «незаконной» отправкой туристов по маршруту Багдад-Минск — «новость», — написал он на своей странице в Facebook.

Так же он предположил, что «ситуация была смоделирована заранее, и таких сообщений будет подготовлено больше, поскольку официальные лица Беларуси оказались в ловушке незаконной транспортной операции», передает telegraf.by.

Он отметил, что «сообщение о «смерти», которое дошло до Лукашенко, превратилось в сообщение об «убийстве».

«Литва не несла и не будет нести ответственности за провокации режима Беларуси, где в этом обмане участвуют иракцы или граждане других стран», — заявил министр обороны.

Также в беседе с информационным агентством LЕTA Анушаускас сказал, что оборонное ведомство «ожидало провокаций» с белорусской стороны.

«Сказки братьев Грим»

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что сообщение ГПК Беларуси о гибели иракца — дезинформация, пишет Delfi.lt

«Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации — пример этого», — сказала министр. — Это чепуха, сказки братьев Гримм».

Напомним, 4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил о гибели избитого иракца на белорусско-литовской границе.

«Внешне состояние оценивалось как очень тяжёлое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался» — рассказали там.

Но пограничники Литвы заявили, что не получали информации об инциденте от белорусских властей и что узнали об этом из средств массовой информации.

Добавим, что сообщение о смерти иностранца на сайте ГПК проиллюстрировано обычным фото с границы, на котором вообще нет людей - ни живых, ни мертвых.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что инцидент с погибшим от побоев иракце «смоделирован заранее», и что это «провокация белорусского режима»
 
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