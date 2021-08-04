"Ситуация была смоделирована заранее". Власти Литвы назвали смерть иракца на границе "сказками братьев Гримм"

Режим Лукашенко уже тиражирует информацию о гибели в Беларуси иракца, «возвращающегося из Литвы». Разумеется, Лукашенко немедленно уведомляют лично, потому что для него ситуация с «незаконной» отправкой туристов по маршруту Багдад- Минск — «новость», — написал он на своей странице в Facebook.





telegraf.by . Так же он предположил, что «ситуация была смоделирована заранее, и таких сообщений будет подготовлено больше, поскольку официальные лица Беларуси оказались в ловушке незаконной транспортной операции», передает





Он отметил, что «сообщение о «смерти», которое дошло до Лукашенко, превратилось в сообщение об «убийстве».





«Литва не несла и не будет нести ответственности за провокации режима Беларуси, где в этом обмане участвуют иракцы или граждане других стран», — заявил министр обороны.





Также в беседе с информационным агентством LЕTA Анушаускас сказал, что оборонное ведомство «ожидало провокаций» с белорусской стороны.





«Сказки братьев Грим»

сообщение ГПК Беларуси о гибели иракца — дезинформация, пишет Delfi.lt . Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что— дезинформация, пишет





«Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации — пример этого», — сказала министр. — Это чепуха, сказки братьев Гримм».





Напомним, 4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил о гибели избитого иракца на белорусско-литовской границе.





«Внешне состояние оценивалось как очень тяжёлое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался» — рассказали там.





Но пограничники Литвы заявили, что не получали информации об инциденте от белорусских властей и что узнали об этом из средств массовой информации.





Добавим, что сообщение о смерти иностранца на сайте ГПК проиллюстрировано обычным фото с границы, на котором вообще нет людей - ни живых, ни мертвых.



















