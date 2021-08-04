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У матери-одиночки, осужденной за оскорбление милиционера смайликом, описали холодильник, стиральную машинку и телевизор

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Огласили приговор жительнице Ивацевичей, оскорбившей сотрудника местного РОВД комментариями в одном из-телеграм-чатов и, в частности, смайликом-«какашкой».

Как пишет «Першы рэгіён», суд проходил в закрытом режиме по просьбе самого милиционера – в целях «неразглашения сведений, содержащихся в уголовном деле», а также «для обеспечения безопасности потерпевшего».

Районный суд признал женщину виновной по статье 369 УК РБ – публичное оскорбление представителя власти – и приговорил ее к 2 годам «домашней химии».

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда мать-одиночка, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь, должна выплатить сотруднику милиции 2 тысячи белорусских рублей.

По информации Нашай Нівы, у женщины описали холодильник, стиральную машинку и телевизор.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
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