Из Двины в Витебске извлекли тело 39-летнего мужчины

Погибший мужчина отмечал день ВДВ, пьяным пошел в реку и утонул.



Фото: СК

По данным пресс-службы Следственного комитета, днем 2 августа двое друзей отмечали день ВДВ и распивали спиртное на берегу реки Западная Двина. Один из мужчин переплыл реку и общался на другом берегу с отдыхавшими там девушками. Плывя назад, он утонул.

Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.