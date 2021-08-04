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Из Двины в Витебске извлекли тело 39-летнего мужчины

04.08.2021 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погибший мужчина отмечал день ВДВ, пьяным пошел в реку и утонул.

Из Двины в Витебске извлекли тело 39-летнего мужчины
Фото: СК

По данным пресс-службы Следственного комитета, днем 2 августа двое друзей отмечали день ВДВ и распивали спиртное на берегу реки Западная Двина. Один из мужчин переплыл реку и общался на другом берегу с отдыхавшими там девушками. Плывя назад, он утонул.

Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.

 
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Погибший мужчина отмечал день ВДВ, пьяным пошел в реку и утонул.
 
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