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Из Двины в Витебске извлекли тело 39-летнего мужчины
Источник материала: Навiны
Погибший мужчина отмечал день ВДВ, пьяным пошел в реку и утонул.
По данным пресс-службы Следственного комитета, днем 2 августа двое друзей отмечали день ВДВ и распивали спиртное на берегу реки Западная Двина. Один из мужчин переплыл реку и общался на другом берегу с отдыхавшими там девушками. Плывя назад, он утонул.
Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.
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Погибший мужчина отмечал день ВДВ, пьяным пошел в реку и утонул.
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