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Заместителю погибшего Виталия Шишова запретили въезд в Украину
Источник материала: Навiны
Утром 4 августа на пограничном пункте «Устилуг» заместитель главы Белорусского дома в Украине Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в страну сроком на три года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на «секретность» Службы безопасности Украины.
Родион выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным,
Белорусский оппозиционер пропал 2 августа, через день его нашли повешенным.
Ранее сообщалось, что президент Украины
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