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В Витебске в Западной Двине утонул мужчина

04.08.2021 16:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня правоохранители Витебска извлекли из реки тело мужчины, утонувшего в Западной Двине 2 августа. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.

По данным следствия, днем 2 августа двое друзей отмечали в Витебске День ВДВ и распивали спиртное на берегу реки Западная Двина. Когда один из них ненадолго отлучился от застолья, второй - 39-летний мужчина - переплыл реку и общался на другом берегу с отдыхавшими там девушками. Увидев это, вернувшийся приятель также решил поплыть и присоединиться к компании, однако понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. Своего знакомого он больше не видел, как и общавшихся с ним людей. Подождав некоторое время, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Днем 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.
 
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