|
Власти РБ арестовали зампредседателя партии БНФ Мелешкевича
Источник материала: АФН
Белорусские силовики задержали заместителя председателя партии БНФ Юрия Мелешкевича, сообщил исполняющий обязанности главы партии Вадим Саранчуков.
Согласно сообщению Саранчукова в Facebook, Мелешкевич был задержан в Волковыске. Саранчуков не сообщил подробности и причины ареста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские силовики задержали заместителя председателя партии БНФ Юрия Мелешкевича, сообщил исполняющий обязанности главы партии Вадим Саранчуков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)