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В Волковыске задержан заместитель председателя Партии БНФ

04.08.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Волковыске задержали заместителя председателя Партии БНФ Юрася Мелешкевича.

В Волковыске задержан заместитель председателя Партии БНФ Юрась Мелешкевич, сообщает исполняющий обязанности председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.

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В Волковыске задержали заместителя председателя Партии БНФ Юрася Мелешкевича.
 
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