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В Волковыске задержан заместитель председателя Партии БНФ
Источник материала: Партизан
В Волковыске задержали заместителя председателя Партии БНФ Юрася Мелешкевича.
В Волковыске задержан заместитель председателя Партии БНФ Юрась Мелешкевич, сообщает исполняющий обязанности председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.
Других подробностей пока нет
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В Волковыске задержали заместителя председателя Партии БНФ Юрася Мелешкевича.
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