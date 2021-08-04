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В Бресте осудили седьмую группу "хороводников": папе - 2 года колонии, маме - 3 года "химии"

04.08.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте огласили приговоры седьмой группе обвиняемых по делу о протестном хороводе 13 сентября прошлого года на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов

В Бресте осудили седьмую группу "хороводников": папе - 2 года колонии, маме - 3 года "химии"
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», на этот раз на скамье подсудимых оказались 12 человек. Все они обвинялись в том, что 13 сентября с 16.00 до 18.00 в группе с иными лицами в нарушение закона о массовых мероприятиях обвиняемые умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы общественного транспорта, предприятий и организаций. 

А именно: находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушали общественный порядок и умышленно препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций.

Семь человек вину не признали, четыре — частично, один обвиняемый полностью согласился с позицией прокуратуры.

Суд признал всех 12 человек виновными и назначил: 

Игорю Лаптановичу 2,5 года колонии общего режима. Его жене Юлии дали 3 года «домашней химии». В семье Лаптановичей воспитывается трое несовершеннолетних детей. 

Андрею Костюку назначили 3 года «химии». 

Наталью Шило и Владимира Макаревича отправили на 2,5 года в исправительную колонию открытого типа, Артема Андросюка — туда же, но на 2 года. 

Алексей и Татьяна Бирюковы, Сергей Дегтярик, Дарья Демьянко, Андрей Парфеевец, Константин Пятинкин получили по 2 года «домашней химии».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что за «хороводное дело»?

Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По данным правозащитников, по нему проходят около 100 фигурантов. Их судят группами по 10−14 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами. На сегодняшний день приговоры огласили 67 фигурантам, пишет zerkalo.io
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте огласили приговоры седьмой группе обвиняемых по делу о протестном хороводе 13 сентября прошлого года на перекрестке проспекта Машерова и бульвара...
 
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