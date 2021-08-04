Чалый: «Бороться с нелегальным рынком топлива – в интересах самой Украины»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт о том, потеряют ли НПЗ Беларуси еще один источник дохода.





В прошлом году, по данным программы «Экономика» Украинского института будущего, Украина закупила у Беларуси 0,85 миллионов тонн бензина, 2,2 миллиона тонн дизтоплива и 0,38 миллионов тонн сжиженного газа. А в первом квартале 2021-го Беларусь импортировала в Украину топлива более, чем на 416 миллионов долларов – это почти половина от общего объем импорта.

Тем не менее, эксперты и политики периодически поднимают вопрос о том, что страна-соседка может присоединиться к санкциям ЕС и США и допустить экономические потери, чтобы выиграть политический раунд.

Может ли Украина отказаться от поставок белорусского топлива с учетом еще более обострившихся в последнее время отношений между странами? Об этом известный экономист Сергей Чалый рассказал в эфире Еврорадио .

– Ситуация с топливом непростая – помимо официальных поставок широко используется схема с распространением растворителей и разбавителей, когда под видом других товарных позиций, а благодаря этому экономии на таможенных платежах, поступают бензины либо присадки для повышения октанового числа. И это большая проблема Украины – существование целой отрасли кустарного производства бензина, – отметил экономист в программе «Чалый на каникулах».

– Украина старается с этой проблемой бороться, поскольку это серьезные потери для бюджета. Но в целом заместить белорусское топливо очень непросто.

Из новых, относительно хороших нефтеперерабатывающих заводов, которые могли бы увеличить свои объемы производства – Кременчугский НПЗ. Когда-то он принадлежал российской «Татьнефти», затем был реприватизирован, и вокруг поставок на него нефти для переработки долгое время ходили споры, россияне в отместку не хотели этого делать…

Иными словами, для того чтобы заместить выпадающие на внутреннем рынке необходимые объемы бензина, необходимо либо импортировать бензин из стран ЕС – что делает его существенно дороже, а это товар с эластичным спросом (если цена на него вырастает, люди переключаются на ранее упомянутые суррогаты), либо представить себе ситуацию, когда Россия увеличит поставки.

Если Украина готова будет такого рода решение принять – ограничить поставки белорусских нефтепродуктов – насколько я помню, что-то вроде предварительного предложения, мол, мы готовы были бы это сделать, со стороны российских вертикально интегрированных нефтяных компаний уже звучало. И это еще одно свидетельство того, что Россия может с радостью воспользоваться не самым комфортным положением белорусских властей, с точки зрения санкций, которые они сами на себя навлекают. В принципе, я допускаю такую возможность.

Однако, по словам аналитика, есть и другая позиция, в которой много сложностей. Президент Владимир Зеленский запустил масштабную инфраструктурную программу по строительству дорог в Украине, для чего требуется много битума – а он поступает в основном из Беларуси, с Мозырского НПЗ.

– Вот его заместить будет довольно тяжело, – говорит Сергей Чалый. – Все остальное в интересах самой Украины: бороться с нелегальным рынком топлива, с этой полуконтрабандой, уходом от уплаты налогов внутри страны и таможенных платежей на внешнем контуре.