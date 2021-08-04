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Обложка дня. «Она не оставила нам выбора»

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер российской Новой газеты. С руководителем ЦИК (России) на первой полосе: «Как защитница свобод превратилась в одного из главных их «душителей»

Обложка дня. «Она не оставила нам выбора»

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Так выглядит свежий номер российской Новой газеты. С главой ЦИК (России) на первой полосе.
 
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