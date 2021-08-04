|
Обложка дня. «Она не оставила нам выбора»
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты. С руководителем ЦИК (России) на первой полосе: «Как защитница свобод превратилась в одного из главных их «душителей»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты. С главой ЦИК (России) на первой полосе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)