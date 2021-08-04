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«Деньги могут занимать и у банков, а банки — у Нацбанка. Но денег нет ни у банков, ни в бюджете. Так что, похоже, остается только рублевая эмиссия для выкупа облигаций, которая грозит известными последствиями.



Размер эмиссии облигаций в таком случае скрывают, чтобы не давать поводов для роста инфляционных ожиданий и страхов, связанных с эмиссией. Это не очень разумно: такие секреты только разжигают негативные ожидания еще больше, чем обнародованные цифры, это рождает спекуляции на теме, что и зачем скрывают», — говорит Борнукова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банк развития поддержит предприятия под санкциями? Объем финансирования засекретили Недавно Банк развития также стал новым гарантом неприкосновенного банковского резерва.

Экономисты считают, что за этими формулировками скрывается хитрый ход. Один из опрошенных нами банкиров предположил, что имеется в виду выпуск новых облигаций, часть из которых планируют разместить на российском рынке, на котором их могут выкупить российские банки, но только при политическом согласии Кремля.А вырученные средства, вероятно, направят на поддержку предприятий, попавших под западные санкции.Экономист BEROCсчитает, что речь может идти не только о России, но и о внутреннем рынке.Напомним, недавно Банк развития также стал новым гарантом неприкосновенного банковского резерва на 2 миллиарда рублей.Деньги этого фонда формируются из взносов всех банков и могут быть использованы, если какой-то банк «ляжет», чтобы компенсировать депозиты вкладчикам. Ранее гарантами выступали Минфин и Нацбанк, но с мая в этот список добавился Банк развития.