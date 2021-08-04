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Банк развития поддержит предприятия под санкциями? Объем финансирования засекретили
Источник материала: UDF
Экономисты считают, что за этими формулировками скрывается хитрый ход. Один из опрошенных нами банкиров предположил, что имеется в виду выпуск новых облигаций, часть из которых планируют разместить на российском рынке, на котором их могут выкупить российские банки, но только при политическом согласии Кремля.
А вырученные средства, вероятно, направят на поддержку предприятий, попавших под западные санкции.
Экономист BEROC Катерина Борнукова считает, что речь может идти не только о России, но и о внутреннем рынке.
«Деньги могут занимать и у банков, а банки — у Нацбанка. Но денег нет ни у банков, ни в бюджете. Так что, похоже, остается только рублевая эмиссия для выкупа облигаций, которая грозит известными последствиями.
Размер эмиссии облигаций в таком случае скрывают, чтобы не давать поводов для роста инфляционных ожиданий и страхов, связанных с эмиссией. Это не очень разумно: такие секреты только разжигают негативные ожидания еще больше, чем обнародованные цифры, это рождает спекуляции на теме, что и зачем скрывают», — говорит Борнукова.
Напомним, недавно Банк развития также стал новым гарантом неприкосновенного банковского резерва на 2 миллиарда рублей.
Деньги этого фонда формируются из взносов всех банков и могут быть использованы, если какой-то банк «ляжет», чтобы компенсировать депозиты вкладчикам. Ранее гарантами выступали Минфин и Нацбанк, но с мая в этот список добавился Банк развития.
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Недавно Банк развития также стал новым гарантом неприкосновенного банковского резерва.
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