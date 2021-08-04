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МВД Литвы о гибели иракца: «Это глупость, сказки братьев Гримм»
Источник материала: UDF
Фото: Delfi
Министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте
«Мы можем прокомментировать это как явную дезинформацию. Гибридная атака проводится против Литвы, и распространение такой дезинформации — примеры этого», — сказала министр.
«Это чепуха, сказки братьев Гримм», — добавила она.
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