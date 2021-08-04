Источник материала: UDF



Фото: Delfi

«Мы можем прокомментировать это как явную дезинформацию. Гибридная атака проводится против Литвы, и распространение такой дезинформации — примеры этого», — сказала министр.

«Это чепуха, сказки братьев Гримм», — добавила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД Литвы о гибели иракца: «Это глупость, сказки братьев Гримм» Фото: Delfi МВД Литвы прокомментировало происшествие на границе с Беларусью, где, по версии госСМИ, погиб гражданин Ирака.Министр внутренних дел Литвы Агне...

Министр внутренних дел Литвы, что отчет белорусских властей об иракцах, погибших на границе с Литвой, является дезинформацией.