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МВД Литвы о гибели иракца: «Это глупость, сказки братьев Гримм»

04.08.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МВД Литвы о гибели иракца: «Это глупость, сказки братьев Гримм»
Фото: Delfi
МВД Литвы прокомментировало происшествие на границе с Беларусью, где, по версии госСМИ, погиб гражданин Ирака.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте заявила, что отчет белорусских властей об иракцах, погибших на границе с Литвой, является дезинформацией.

«Мы можем прокомментировать это как явную дезинформацию. Гибридная атака проводится против Литвы, и распространение такой дезинформации — примеры этого», — сказала министр.


«Это чепуха, сказки братьев Гримм», — добавила она.
 
 
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Фото: Delfi МВД Литвы прокомментировало происшествие на границе с Беларусью, где, по версии госСМИ, погиб гражданин Ирака.Министр внутренних дел Литвы Агне...
 
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