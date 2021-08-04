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На одном из цехов «Гродно Азот» снова произошла внеплановая остановка
Источник материала: UDF
Фото: gazeta.azot.by
Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.
На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.
«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.
Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.
Напомним, 7 июля на «Гродно Азот» внепланово останавливался цех АКиКАС.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/1186.html?c
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Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.
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