Источник материала: UDF



Фото: gazeta.azot.by

«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На одном из цехов «Гродно Азот» снова произошла внеплановая остановка Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.

Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.Напомним, 7 июля на «Гродно Азот» внепланово останавливался цех АКиКАС.Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/1186.html?c