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На одном из цехов «Гродно Азот» снова произошла внеплановая остановка

04.08.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На одном из цехов «Гродно Азот» снова произошла внеплановая остановка
Фото: gazeta.azot.by
На «Гродно Азот» 4 августа произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС, сообщают на предприятии. Сейчас на заводе выясняют, что послужило причиной этого инцидента.

Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.

На предприятии предупреждают, что из-за этого можно наблюдать дым желтого цвета.

«Данная операция сопровождается кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок», — рассказывают на заводе и добавляют, что угрозы городу, экологии и жителям нет.


Выпуск продукции из-за инцидента не останавливали, уточнили на заводе.

Напомним, 7 июля на «Гродно Азот» внепланово останавливался цех АКиКАС.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/1186.html?c
 
Теги: Гродно
 
 
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Внеплановая остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС произошла около 15.00.
 
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