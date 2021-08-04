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Александр Вольфович

Александр Вольфович. «Здесь надо смотреть в корень вопроса. Да, мы фиксируем увеличение потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран? По-моему, нет. И уже на протяжении нескольких лет поток нелегальных мигрантов в страны Европы, особенно со стран Ближнего Востока, нарастает. Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла. Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит», — сказал

«Только, к сожалению, к ним относятся в Европе как к скотам. Как когда-то в концлагерях к военнопленным. Загоняют на закрытые территории, обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их с водометов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали», — сказал он о мигрантах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госсекретарь Совбеза Беларуси: В ЕС к мигрантам относятся как к скотам Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации.

Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации, Беларусь пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции.Напомним, Европа столкнулась с глубоким миграционным кризисом в 2015 году. Однако с тех пор количество мигрантов в странах значительно сократилось. Существенный рост нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу начался относительно недавно, с лета 2021 года, он никак не связан с миграционным кризисом 2015 года в ЕС. На других участках внешней границы ЕС не фиксировал такого стремительного роста нелегальной миграции.Он считает, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали.