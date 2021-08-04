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Госсекретарь Совбеза Беларуси: В ЕС к мигрантам относятся как к скотам

04.08.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Госсекретарь Совбеза Беларуси: В ЕС к мигрантам относятся как к скотам
Александр Вольфович
В Европейском союзе к мигрантам относятся как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации, Беларусь пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции.

«Здесь надо смотреть в корень вопроса. Да, мы фиксируем увеличение потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран? По-моему, нет. И уже на протяжении нескольких лет поток нелегальных мигрантов в страны Европы, особенно со стран Ближнего Востока, нарастает. Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать ее как центр какого-то зла. Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит», — сказал Александр Вольфович.



Напомним, Европа столкнулась с глубоким миграционным кризисом в 2015 году. Однако с тех пор количество мигрантов в странах значительно сократилось. Существенный рост нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу начался относительно недавно, с лета 2021 года, он никак не связан с миграционным кризисом 2015 года в ЕС. На других участках внешней границы ЕС не фиксировал такого стремительного роста нелегальной миграции.

Он считает, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали.

«Только, к сожалению, к ним относятся в Европе как к скотам. Как когда-то в концлагерях к военнопленным. Загоняют на закрытые территории, обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их с водометов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали», — сказал он о мигрантах.
 
Теги: Новости
 
 
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Госсекретарь отметил, что в последнее время идет поток негативной информации.
 
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