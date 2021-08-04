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В белорусские школы вернули военруков

04.08.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В учреждениях образования Беларуси уже в сентябре появится новая должность — руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Соответствующее постановление Министерства образование принято 15 июля.

В белорусские школы вернули военруков
Фото intex-press.by

Военруки будут заниматься допризывной подготовкой школьников. Такое практиковалось в советской школе, а также в школах Беларуси в первые годы независимости.

Обычно занятия по начальной военной подготовке (НВП) посещали только мальчики. На должность военруков брали кадровых военных в отставке.

В современной белорусской школьной программе также есть «Начальная военная подготовка». Юноши и девушки изучают этот предмет в центрах допризывной подготовки всего неделю в 10-м классе и еще неделю — в 11-м. Еще семь учебных дней в 10-м классе ученики проводят в расположении воинской части, где устраивается полевой сбор.

 

 

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В учреждениях образования Беларуси уже в сентябре появится новая должность — руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Соответствующее постановление...
 
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