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Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты

04.08.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Пограничный наряд его обнаружил, подъехал к нему. Человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел оказать ему элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло, и попытаться пригласить этих родственников, отдать тело, чтобы можно было его отправить на родину и похоронить. Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, хороших, нормальных добрососедских отношениях с соседними странами?

Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом...
 
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