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Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
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Александр Вольфович об инциденте с Литвой: в годы войны, наверное, так не поступали, так поступали только фашисты
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом...
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