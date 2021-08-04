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На телах мигрантов – раны от пуль. Кадры с белорусско-литовской границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.
Это группа, которая была обнаружена практически там же, где и избитый до смерти мужчина. Раненым мигрантам оказывается вся необходимая медицинская помощь. На телах видны отверстия от пулевых ранений. Входное отверстие от попадания пули – на лопатке одного из мигрантов. Другому пуля прошла по касательной прямо по шее.
Подобное обращение с живыми людьми ничто иное, как нацизм, а люди, которые это делали, – настоящие каратели.
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Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом...
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