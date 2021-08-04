На телах мигрантов – раны от пуль. Кадры с белорусско-литовской границы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-литовской границе. Ночью наши пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии. Он буквально переполз контрольно-следовую полосу и оказался на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему оказали первую помощь, но мужчина скончался. На теле мигранта следы жестоких побоев. На месте работают следователи.

И вот кадры, которые мы получили только что с белорусско-литовской границы.





Это группа, которая была обнаружена практически там же, где и избитый до смерти мужчина. Раненым мигрантам оказывается вся необходимая медицинская помощь. На телах видны отверстия от пулевых ранений. Входное отверстие от попадания пули – на лопатке одного из мигрантов. Другому пуля прошла по касательной прямо по шее.





Подобное обращение с живыми людьми ничто иное, как нацизм, а люди, которые это делали, – настоящие каратели.





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