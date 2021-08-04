Директор Гродненского детского хосписа стала фигурантом уголовного дела за участие в марше протеста

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор общественной благотворительной организации "Гродненский детский хоспис" за участие в марше протеста стала фигурантом уголовного дела. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко причастна к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в Гродно осенью 2020 года. "Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и признали подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В настоящее время фигурантка скрывается от следствия за рубежом. Ранее в отношении ее было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.

"В 2018 году женщина похитила деньги, которые хоспис собрал на покупку аппарата ИВЛ больному ребенку, а также предназначавшиеся для ремонта служебного помещения (работы там не проводились)", - добавили в ведомстве.-0-