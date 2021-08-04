ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор Гродненского детского хосписа стала фигурантом уголовного дела за участие в марше протеста

04.08.2021 17:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор общественной благотворительной организации "Гродненский детский хоспис" за участие в марше протеста стала фигурантом уголовного дела. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко причастна к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в Гродно осенью 2020 года. "Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и признали подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В настоящее время фигурантка скрывается от следствия за рубежом. Ранее в отношении ее было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.

"В 2018 году женщина похитила деньги, которые хоспис собрал на покупку аппарата ИВЛ больному ребенку, а также предназначавшиеся для ремонта служебного помещения (работы там не проводились)", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и признали подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске задержан заместитель председателя Партии БНФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by