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В Могилеве двое мужчин присваивали деньги и автомобили

04.08.2021 17:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин совершили серию мошенничеств - присваивали деньги и автомобили. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

С заявлением в милицию обратился 26-летний могилевчанин, который рассказал правоохранителям, что его обманул мужчина, который попросил в долг $400 и обещал отдать через пару дней. Прошло полгода, а мужчина так и не сдержал слова.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД выяснили, что деньги не отдавал 30-летний нигде не работающий могилевчанин. Он брал в долг, но возвращать суммы знакомым не планировал. Таким образом он обманул еще одного 31-летнего приятеля, у которого попросил аналогичную сумму.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что со своим 29-летним приятелем подозреваемый использовал еще один способ обмана. На этот раз его жертвами становились доверчивые автомобилисты. Мужчины находили и обманывали тех, кто планировал продать свою машину. Так они завладели автомобилем 26-летнего могилевчанина на сумму Br4,9 тыс. Приятели обещали заплатить, а после бесследно пропадали, отогнав чужое транспортное средство со стоянки.

Похожий случай произошел спустя месяц: мужчины обманули 30-летнего индивидуального предпринимателя. Он планировал продать два автомобиля стоимостью Br4,77 тыс. и Br7,2 тыс. Владелец машин поверил молодым людям, которые обещали завтра же передать необходимые суммы за транспортные средства, но так этого им не сделали.

Правоохранителям удалось выяснить, что еще в 2018 году фигурант случившихся инцидентов забрал автомобильные диски и сабвуфер стоимостью Br200 у 31-летнего продавца, которому так и не вернул деньги. Мужчина не выходил на связь и блокировал сообщения в социальных сетях.

Похищенное удалось изъять частично и вернуть настоящим владельцам. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Похищенное удалось изъять частично и вернуть настоящим владельцам. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
 
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