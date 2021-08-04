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"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке
Источник материала: БелТА
4 августа, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженный у белорусско-литовской границы мужчина сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник пограничной заставы "Бенякони" Максим Хвалько, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметили в ГПК, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.
"Для проверки информации я вместе с нарядом выдвинулся в этом направлении. Около 23.00 в 150 м от дороги в поле обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто вы такой и что вы здесь делаете, внятных ответов не получил. Мужчина сильно кашлял и задыхался", - рассказал Максим Хвалько.
Состояние мужчины ухудшалось. Он запрокинулся набок. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-
Фото Леонида Щеглова
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