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"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке

04.08.2021 17:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженный у белорусско-литовской границы мужчина сильно кашлял, задыхался и внятных ответов дать не мог. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник пограничной заставы "Бенякони" Максим Хвалько, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о неизвестном поступила на пограничную заставу 3 августа около 22.00. Местный житель рассказал, что человек движется в районе населенного пункта Еткишки в сторону населенного пункта Вороновка.

На границе с Литвой выявлены граждане Ирака, которые были насильно выдворены в Беларусь"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке
Как отметили в ГПК, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.

"Для проверки информации я вместе с нарядом выдвинулся в этом направлении. Около 23.00 в 150 м от дороги в поле обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто вы такой и что вы здесь делаете, внятных ответов не получил. Мужчина сильно кашлял и задыхался", - рассказал Максим Хвалько.

Состояние мужчины ухудшалось. Он запрокинулся набок. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-

"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке

"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке

"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке

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Информация о неизвестном поступила на пограничную заставу 3 августа около 22.00. Местный житель рассказал, что человек движется в районе населенного пункта Еткишки в...
 
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