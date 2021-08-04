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Беларусь, вокруг сгущаются тучи

04.08.2021 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь, вокруг сгущаются тучи
Сергей Марков
Российский политолог Сергей Марков - о последних событиях вокруг Беларуси.

1. Найден повесившимся в парке руководитель Белорусского дома в Киеве, работавший на белорусскую оппозицию. Началась лавина обвинений, что он был убит по приказу Лукашенко. Заодно Лукашенко пытаются обвинить и в других убийствах.

2. Для создания нужного негативного фона вокруг Беларуси и Лукашенко была проведена спецоперация польскими спецслужбами по скандальному запросу политического убежища олимпийской спортсменкой из Белоруссии.

3. Огромный кризис с мигрантами в Литве, который произошел из-за решений Лукашенко, выходит на уровень ЕС.

Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен какой то удар по Беларуси и по Лукашенко, который и свяжет политически все эти конфликты и выведет конфликт на новый уровень.


России надо приготовиться к какому-то кризису. У России должны быть авральные планы на случай очень быстрого развития ситуации вокруг Беларуси.
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России надо приготовиться к какому-то кризису.
 
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