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ГПК: Пограничники задержали группу иракцев с огнестрельными ранами

04.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На участке Лидского пограничного отряда на линии границы 4 августа белорусские пограничники выявили группу из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены литовской стороной в Беларусь.

ГПК: Пограничники задержали группу иракцев с огнестрельными ранами

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, иностранные граждане якобы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак.

Пострадавших госпитализировали.

 
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На участке Лидского пограничного отряда на линии границы 4 августа белорусские пограничники выявили группу из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены...
 
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