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ГПК: Пограничники задержали группу иракцев с огнестрельными ранами
Источник материала: Навiны
На участке Лидского пограничного отряда на линии границы 4 августа белорусские пограничники выявили группу из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены литовской стороной в Беларусь.
По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, иностранные граждане якобы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак.
Пострадавших госпитализировали.
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На участке Лидского пограничного отряда на линии границы 4 августа белорусские пограничники выявили группу из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены...
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