ГПК: Пограничники задержали группу иракцев с огнестрельными ранами

На участке Лидского пограничного отряда на линии границы 4 августа белорусские пограничники выявили группу из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены литовской стороной в Беларусь.





По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, иностранные граждане якобы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак.

Пострадавших госпитализировали.