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Социолога Татьяну Водолажскую задержали по уголовной статье

04.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолог Татьяна Водолажская задержана в уголовном порядке, сообщил БелаПАН генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.

Социолога Татьяну Водолажскую задержали по уголовной статье
Татьяна Водолажская. Фото: facebook.com/liatuchy

Утром 4 августа в Минске помимо Водолажской были задержаны еще двое представителей «ЕвроБеларуси» — известный философ и методолог Владимир Мацкевич и экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко. У всех троих прошли обыски, которые, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.

Жена Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого.

«Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого», — сказал Егоров.

Он отметил, что последние два с половиной года Величко «отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом».

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолог Татьяна Водолажская задержана в уголовном порядке, сообщил БелаПАН генеральный директор...
 
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