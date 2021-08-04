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Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения

04.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Круглосуточный домашний арест с электронным браслетом Юлии Кузьменко заменили на ночной домашний арест с 23:00 до 6:00. Она находилась под круглосуточным домашним арестом с 11 августа 2020 года.

Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения

Об этом написал в «Фейсбуке» ее адвокат Тарас Безпалый, сообщает «Новое время».

Волонтера и детского медика Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.

В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. По данным следствия, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко считают исполнителем, а Яну Дугарь — пособницей.

Антоненко провел в СИЗО более 500 дней, 30 апреля 2021-го его отправили под домашний арест. На Дугарь возложены личные обязательства.

Белорусский оппозиционный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. Организаторов убийства так и не установили.

 
 
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Круглосуточный домашний арест с электронным браслетом Юлии Кузьменко заменили на ночной домашний арест с 23:00 до 6:00. Она находилась под круглосуточным домашним...
 
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