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Украина за день взяла больше олимпийских медалей, чем Беларусь за все время

04.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх разыгрывались 22 комплекта медалей в 10 дисциплинах. У украинских спортсменов золото, серебро и две бронзы. За все дни соревнований белорусские спортсмены завоевали золото и бронзу.

Украина за день взяла больше олимпийских медалей, чем Беларусь за все время
Источник: Global Images Ukraine

Первое золото для Украины в Токио выиграл борец Жан Беленюк. Еще один борец Парвиз Насибов завоевал серебро.

Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами Олимпиады в артистическом плавании — это первая медаль для Украины в этом виде спорта.

Ирина Коляденко выиграла бронзу в вольной борьбе. Это четвертая медаль для украинских борцов на Олимпиаде.

Михаил Кохан остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место в метании молота.

По итогам дня Китай удивил тем, что не взял ни одного золота, но это все равно не помешало ему уверенно лидировать в медальном зачете с 32 высшими наградами (всего — 70). США с 25 золотыми идут вторыми (всего — 79), Япония с 21-й главной наградой (всего — 40) занимает третье место.

 
 
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх разыгрывались 22 комплекта медалей в 10 дисциплинах. У украинских спортсменов золото, серебро и две бронзы. За все дни...
 
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