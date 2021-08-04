Дело Шеремета: одной из обвиняемых суд смягчил меру пресечения

Подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00. Об этом сообщает Судова влада Украни.









Напомним, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.



Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.





Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.



