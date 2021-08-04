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В литовские учреждения приходят странные письма с угрозами от "воинов Аллаха"

04.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовские учреждения начали получать письма с угрозами от "воинов Аллаха".

Авторы письма угрожают взрывами в торговых центрах, государственных учреждениях, редакциях интернет-порталов, сообщает alfa.lt.

Письмо подписано именем Юсефа Арафата, который называет себя "воином Аллаха" и обещает мстить за "братьев-мусульман". Авторы заявляют, будто в Литве уже находятся тысячи "лучших воинов".

Полиция Литвы пообещала проверить упомянутые адреса.

Отмечается, что письмо отправлено с бесплатной почты mail.com, чьи серверы расположены в США.

Накануне Литва начала отправлять обратно в Беларусь нелегальных мигрантов, идущих с территории нашей страны. С начала года из Беларуси в Литву перешло уже около 4000 человек.
 
 
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Литовские учреждения начали получать письма с угрозами от "воинов Аллаха".
 
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