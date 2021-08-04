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Особый орган власти

04.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помощники президента как все более влиятельный отдельный орган власти

Особый орган власти
"Перевод генерал-майора Владимира Калача с должности заместителя председателя КГБ в помощники президента по Минской области показателен по двум причинам, - считает директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

- Во-первых, это свидетельство дальнейшей “военизации” нынешнего режима. Силовики выступают в роли надсмотрщиков за вертикалью властью, а именно за руководством исполкомов районного, городского и областного уровней.

В прошлом октябре должностей помощников президента по Брестской, Гродненской областям и Минску удостоились, соответственно, Валерий Вакульчик, Юрий Караев и Александр Барсуков (все трое в звании генерал-лейтенанта). 

Таким образом, силовики выступают “донорами” стабильности политического режима, укрепляя вертикаль власти, состоящую в большей степени из людей с гражданским (а не силовым) профилем.

Во-вторых, высказывания Лукашенко по поводу назначения Калача подтверждают, что подобные назначения – совсем не однозначное "понижение в должности", как это зачастую трактуется:

«Я ему устроил такое чистилище, что даже глава Администрации только сегодня утром узнал, что он будет назначен помощником президента. У меня тысячу было вопросов, но на все вопросы я получил ответы».

Если подходить чисто формально, то (как прежде Караева и Вакульчика) Калача понизили в должности. До сих пор он был замглавы ключевого ведомства, а теперь в бюрократической иерархии стоит на две ступени ниже главы президентской администрации.

Однако же для утверждения в новой должности Калачу потребовался личный продолжительный экзамен у Лукашенко, даже не у главы администрации Сергеенко. Получается, что новый пост, по меньшей мере, не менее ответственный предыдущего.

Никакого кажущегося противоречия здесь нет. 

Одна из ключевых характеристик бытующего в Беларуси политического режима – это мизерная роль всех политических институтов. Ошибочно полагаться на формальную иерархию должностей или на компетенции, записанные на бумаге (пусть даже в конституции).

Как видно, помощники президента ныне – это не некие второстепенные чиновники, а особый орган власти, который в нынешней ситуации по степени влияния не уступает высокопоставленным постам в ключевых ведомствах. 

Это своеобразная дополнительная вертикаль власти из преданных силовиков, которая нависает над "гражданской" вертикалью властью в лице исполкомов", - отмечает Елисеев.
 
Теги: Минск
 
 
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Помощники президента как все более влиятельный отдельный орган власти
 
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