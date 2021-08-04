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Однако! В МИД Польши сообщили, сколько виз выдали беларусам c начала года
Источник материала: Партизан
По 31 июля было выдано 90 тысяч виз. Из них почти 9 тысяч – гуманитарные. За год же такого типа визы белорусами выдали свыше 12 тысяч раз.
Польша для поддержки гражданского общества Беларуси изменила правила выдачи гуманитарных виз, запустила несколько программ,
С декабря прошлого года люди с такой визой могут работать без специального разрешения. За год было выдано более 178 тысяч виз для белорусов, 12 тысяч – гуманитарные.
В 2019 году белорусы получили более 350 тысяч виз, но только 7 гуманитарных.
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По 31 июля было выдано 90 тысяч виз. Из них почти 9 тысяч – гуманитарные. За год же такого типа визы белорусами выдали свыше 12 тысяч раз.
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