ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Трогаешь зерно – кажется, твоё это всё». История белоруски, которая в 60 лет работает помощником комбайнера

04.08.2021 18:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего репортажа – из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, приумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трогаешь зерно – кажется, твоё это всё». История белоруски, которая в 60 лет работает помощником комбайнера

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст – 60 лет, уже второй год подряд выполняет тяжелейшую работу в поле. Она помощник комбайнера. Говорит, если бы родина сказала, смело могла бы сесть и за руль, ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день.

Сколько романтики в обязанностях помощника комбайнера? Смотрите в проекте «Белорусская Super женщина».

«Трогаешь зерно – кажется, твоё это всё». История белоруски, которая в 60 лет работает помощником комбайнера

Татьяна Рогова, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Щавры-агро»:
Мне полных 60, еще здоровье позволяет, интерес какой-то и супругу поддержка, естественно. Заработаем, ремонт сделаем хороший. То, что за сезон подзаработали, плюс пенсия и его зарплата, в этом году две пенсии. Уже больше стимул. Телевизор купили новый, мягкий уголок, обновили немножко мебель.

Сразу было дико для всех – «что, она кататься с ним будет?» И начальник, и инженер видели, что и гайки кручу, ключи подать, подержать – все это надо. Смазать нож, масленки обойти, почистить. Как воспринимается? Кто-то нормально относится к этому, кто-то – «зачем это ей?» Сообща у нас получается: где-то он мне подскажет, где-то я ему.

«Трогаешь зерно – кажется, твоё это всё». История белоруски, которая в 60 лет работает помощником комбайнера

Подробнее смотрите в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего репортажа – из сильных духом белорусских женщин,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь, вокруг сгущаются тучи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by