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11-й с начала недели. Задержали ещё одного участника августовских протестных акций

04.08.2021 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Установлен еще один участник августовских протестных акций в Минске. С начала недели он стал 11-м задержанным по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11-й с начала недели. Задержали ещё одного участника августовских протестных акций

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года 32-летний минчанин занимался погромами и уничтожением имущества. С его участием сейчас проводятся следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Установлен еще один участник августовских протестных акций в Минске. С начала недели он стал 11-м задержанным по подозрению в участии в массовых...
 
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