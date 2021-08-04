Тоска смертная: четыре знака Зодиака, которые никогда не женятся

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Лев всегда находится в поисках кого-то лучшего / фото depositphotos

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Этих людей брак не привлекает тем, что после штампа в паспорте им придется брать на себя ответственность. Более того, они не слишком эмоциональны, поэтому ждать от них каких-то признаний придется очень долго. И да, уделять внимание они вам тоже не будут. У них и своих дел полно.Для Водолея брак - это скука смертная. Куда круче проводить время, как ты хочешь и никто ничего тебе не скажет. Подстраиваться под другого человека - это не в их правилах.Львы всегда ищут что-то лучшее. И даже если они найдут человека, который будет для них идеальным, поиски на этом не закончатся. Это ненадежные товарищи, которые во всем ищут свою выгоду.Этот знак Зодиака готов и вовсе никогда не вступать в брак. Может оно и к лучшему, так как они совсем не знают, что такое "компромисс". В связи с этим с ними невероятно сложно сосуществовать в одной квартире.