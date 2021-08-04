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Гороскоп на 5 июля / depositphotos.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 5 августа: что ждет завтра все знаки Зодиака Многим знакам Зодиака завтрашний день лучше посвятить отдыху.

Об этом сообщаетМногие дела вам завтра будут удаваться, но удовольствия это вряд ли вам принесет.Умерьте свой пыл, чтобы не раздражать других.Все вкусняшки завтра будут ваши. Но будьте осторожнее, ведь для фигуры пользы в этом нет.Вы сможете сокрушить любую преграду.Между словами "хочу" и "могу" у Льва будет лежать пропасть, которую он не в силах преодолеть.Благодаря своей фантазии вы сможете много добиться.5 июля - неблагоприятный для вас день. Он пройдет в конфликтах.Вам может показаться, что окружающие издеваются над вами. Но не будьте с ними слишком строгими.Помните, что день нужно начинать с улыбки. И тогда он пройдет в положительном ключе.Посвятите завтрашний день отдыху. Выспитесь, как никогда раньше.Вы войдете в режим экономии и денег, и заряда, что позволит вам набраться жизненной энергии.Завтра Рыбы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги.