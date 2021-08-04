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Гороскоп на 5 августа: что ждет завтра все знаки Зодиака

04.08.2021 18:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 5 августа: что ждет завтра все знаки Зодиака
Гороскоп на 5 июля / depositphotos.com
Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа 2021 года.

Об этом сообщает 1001 гороскоп.

Овен


Многие дела вам завтра будут удаваться, но удовольствия это вряд ли вам принесет.

Телец


Умерьте свой пыл, чтобы не раздражать других.

Близнецы


Все вкусняшки завтра будут ваши. Но будьте осторожнее, ведь для фигуры пользы в этом нет.

Рак


Вы сможете сокрушить любую преграду.

Лев


Между словами "хочу" и "могу" у Льва будет лежать пропасть, которую он не в силах преодолеть.

Дева


Благодаря своей фантазии вы сможете много добиться.


Весы


5 июля - неблагоприятный для вас день. Он пройдет в конфликтах.

Скорпион


Вам может показаться, что окружающие издеваются над вами. Но не будьте с ними слишком строгими.

Стрелец


Помните, что день нужно начинать с улыбки. И тогда он пройдет в положительном ключе.

Козерог


Посвятите завтрашний день отдыху. Выспитесь, как никогда раньше.

Водолей


Вы войдете в режим экономии и денег, и заряда, что позволит вам набраться жизненной энергии.

Рыбы


Завтра Рыбы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги.
 
 
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Многим знакам Зодиака завтрашний день лучше посвятить отдыху.
 
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