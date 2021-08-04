Ольга Величко стала подозреваемой по уголовному делу за участие в «Марше единства»

Основатель и директор общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта» Ольга Величко признана подозреваемой по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает пресс-служба МВД.



Гродненский детский хоспис. Фото: facebook.com/grodno.children.shospice

«Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко причастна к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства (6 сентября 2020 года. — БелаПАН.), который прошел в Гродно осенью прошлого года, — говорится в телеграм-канале официального представителя ведомства. — Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла "в сцепке", оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров».

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и признали подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящее время фигурантка скрывается от следствия за рубежом», — отмечено в сообщении.

В МВД заявляют, что ранее в отношении Величко возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Утверждается, что в 2018 году она «похитила деньги, которые хоспис собрал на покупку аппарата ИВЛ больному ребенку, а также предназначавшиеся для ремонта служебного помещения (работы там не проводились)».

31 июля Величко сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что белорусские власти внесли ее в список разыскиваемых лиц Интерпола. «Я в списках Интерпола. Да-да, вместе с террористами, наркоторговцами… и я. Такое вот признание», — написала она.

Величко была членом инициативной группы Виктора Бабарико на прошлогодних президентских выборах, независимым наблюдателем. Осенью 2020 года она вместе с детьми вынуждена была уехать из Беларуси.

В декабре прошлого года департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области возбудил в отношении нее дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).