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«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
На улицах шла отработка управления толпой. Карусельщики создавали искусственные очереди якобы из большого количества желающих поставить подпись за альтернативного кандидата. На самом же деле в эфир даже оппозиционных телеканалов попадали одни и те же люди, которые занимали очередь по много раз.
– Добры дзень. Вы яшчэ не былі ў нас у жывым эфіры?
– Была на Комаровке постоянно и я видела, сколько там людей за кого голосуют. Честно говоря, я видела, что один человек написал, прошел, стал снова в очередь, и снова то же самое. Понимаете? Это нельзя так, согласны?
Вельмі цікава, да якога месца яны ўжо дайшлі. Прычым вось у мяне было ўражанне, што гэта адны і тыя ж людзі, якія калісьці стаялі там, на Якуба Коласа.
– Чаму менавіта за Мікалая Казлова?
В это же время оттачивалась технология блокировки движения транспорта. Пользователей словно приучали действовать по указке из интернета. Отдельный канал – для водителей, еще несколько – для велосипедистов. Создавалась полевая армия.
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«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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