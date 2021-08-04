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«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

На улицах шла отработка управления толпой. Карусельщики создавали искусственные очереди якобы из большого количества желающих поставить подпись за альтернативного кандидата. На самом же деле в эфир даже оппозиционных телеканалов попадали одни и те же люди, которые занимали очередь по много раз.

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

– Добры дзень. Вы яшчэ не былі ў нас у жывым эфіры?
– Не знаю, столько раз уже был, что даже не помню.
– Сур'ёзна? А сёння яшчэ не былі?
– Были.
– І сёння?
– И сегодня были.
– Добра.

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

– Была на Комаровке постоянно и я видела, сколько там людей за кого голосуют. Честно говоря, я видела, что один человек написал, прошел, стал снова в очередь, и снова то же самое. Понимаете? Это нельзя так, согласны?
– Гэта за каго так было?
– Там было и за Бабарико, и за этого самого, как его – Цепкало, или как его там?

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

Вельмі цікава, да якога месца яны ўжо дайшлі. Прычым вось у мяне было ўражанне, што гэта адны і тыя ж людзі, якія калісьці стаялі там, на Якуба Коласа.

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

– Чаму менавіта за Мікалая Казлова?
– За остальных мы всех проголосовали уже.

В это же время оттачивалась технология блокировки движения транспорта. Пользователей словно приучали действовать по указке из интернета. Отдельный канал – для водителей, еще несколько – для велосипедистов. Создавалась полевая армия.

И даже счёт в швейцарском банке. Какие фейки использовали во время выборов-2020 в Беларуси, читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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