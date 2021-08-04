«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





На улицах шла отработка управления толпой. Карусельщики создавали искусственные очереди якобы из большого количества желающих поставить подпись за альтернативного кандидата. На самом же деле в эфир даже оппозиционных телеканалов попадали одни и те же люди, которые занимали очередь по много раз.





– Добры дзень. Вы яшчэ не былі ў нас у жывым эфіры?

– Не знаю, столько раз уже был, что даже не помню.

– Сур'ёзна? А сёння яшчэ не былі?

– Были.

– І сёння?

– И сегодня были.

– Добра.





– Была на Комаровке постоянно и я видела, сколько там людей за кого голосуют. Честно говоря, я видела, что один человек написал, прошел, стал снова в очередь, и снова то же самое. Понимаете? Это нельзя так, согласны?

– Гэта за каго так было?

– Там было и за Бабарико, и за этого самого, как его – Цепкало, или как его там?





Вельмі цікава, да якога месца яны ўжо дайшлі. Прычым вось у мяне было ўражанне, што гэта адны і тыя ж людзі, якія калісьці стаялі там, на Якуба Коласа.





– Чаму менавіта за Мікалая Казлова?

– За остальных мы всех проголосовали уже.

В это же время оттачивалась технология блокировки движения транспорта. Пользователей словно приучали действовать по указке из интернета. Отдельный канал – для водителей, еще несколько – для велосипедистов. Создавалась полевая армия.

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