ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Тихановский и банда провокаторов были нужны на первом этапе: расчеловечить оппонента, раскачать ранее нейтральное население. Затем в грязную игру вступали другие игроки.

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Виктор Бабарико:
Той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует.

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Валерий Цепкало:
Это профессиональный кретинизм.

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Это май. Банкир Виктор Бабарико и бывший госслужащий Валерий Цепкало заявляют о намерении выдвигаться в президенты. Открытые источники позволяют заявить, что это не спонтанные шаги. Вспомните ту же платформу Ulej, которая работала под крышей именно возглавляемого Бабарико «Белгазпромбанка». Отсюда шли деньги на раскрутку Тихановского. Расчет простой – буйного блогера использовать как таран, с его помощью раскачать протестные настроения, затем спустить его в утиль и перехватить повестку. Оба вновь появившихся политика обладали огромными финансовыми ресурсами, крупными зарубежными покровителями.

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Один из моих друзей, он член британского парламента, и когда я начинал предвыборную кампанию, он очень и очень просил меня стать Президентом.

Тихановский был нужен на первом этапе. Что известно о Бабарико и Цепкало, которые баллотировались в президенты?

Одна беда – с народом разговаривать оба не умели. Банкир рассказывал, что сократит все крупные промышленные предприятия, а десятки тысяч уволенных пойдут в IT, и про то, что веками белорусы были стадом.

Репутация Валерия Цепкало была мгновенно уничтожена интернет-скандалом с одновременно двойной изменой собственной супруге. К тому же вскрылись факты финансирования его компании российским бизнесменом с криминальным прошлым Чувилиным. Было очевидно, что реальный честный результат будет один – с большим отрывом победит действующий Президент. Но мятежникам и их кураторам выборы были уже не нужны. Они готовились к войне.

«Была на Комаровке постоянно и видела, сколько там людей за кого голосуют». Как собирали подписи за кандидатов в президенты, читайте здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by