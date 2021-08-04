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«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Пока большинство людей встречало светлый праздник Пасхи, а затем День Победы, радикальное меньшинство готовили к другому – травле. Грязной и оскорбительной. И это тоже технология.
Александр Шпаковский, политолог:
В интернете развернули целую кампанию по травле всех, на кого укажут кураторы мятежа. Все те, кто не желал вставать на сторону мятежников, объявлялись врагами. Врагами, с которыми можно сделать все что угодно.
Илона Илларионова, молодежный активист:
Юлия Артюх, телеведущая СТВ:
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«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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