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Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Выбрать принципиально иной путь борьбы с пандемией для руководства страны было огромным риском и колоссальной ответственностью. Но история доказала, что именно Президент Лукашенко, не пойдя туда, куда пошел весь мир, единственный был прав.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
А верующие всего мира до сих пор помнят, как именно Беларусь стала одной страной, где не отступили от заветов Христа и достойно встретили светлый праздник Воскресения Христова.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
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Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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