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Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Сергей Леонидович Тихановский. Бывший бизнесмен. Больших успехов в предпринимательстве не добился. Но главное, что он вынес из своей деятельности, – прочные связи в российских бизнес-кругах.
Канал «Страна для жизни» появился за несколько месяцев до парламентских выборов. И сразу начала разрастаться сеть локальных подразделений. Чувствуется рука профессионального управленца и медиаменеджера. И денег не жалели. Удалось установить, что в раскрутку каждого видеоролика этого блогера вкладывалось до 4 000 долларов. Для того чтобы за год вырасти до 100 тысяч подписчиков, было потрачено около 400 тысяч долларов.
Светлана Тихановская:
Деньги были. Много. На даче матери блогера нашли 900 тысяч долларов. Позже были нелепые попытки оправдаться. Но уже известен телефонный разговор, который однозначно доказывает – деньги принадлежали Сергею Тихановскому.
София Тихановская:
Светлана Тиахновская:
София Тихановская:
Светлана Тиахновская:
София Тихановская:
Светлана Тиахновская:
София Тихановская:
Светлана Тиахновская:
София Тихановская:
Но откуда? Кто так щедро вложился в белорусского блогера?
Дмитрий Попов:
Это Дмитрий Попов. Сообщает о том, что задача по раскачиванию ситуации в Беларуси провалена. Видео записал заранее на случай, если его арестуют. Так и произошло. Модератор сети каналов «Страна для жизни» сам гражданин России. Самое известное его детище – проект «Сканер».
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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