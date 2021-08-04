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Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Сергей Леонидович Тихановский. Бывший бизнесмен. Больших успехов в предпринимательстве не добился. Но главное, что он вынес из своей деятельности, – прочные связи в российских бизнес-кругах.

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Канал «Страна для жизни» появился за несколько месяцев до парламентских выборов. И сразу начала разрастаться сеть локальных подразделений. Чувствуется рука профессионального управленца и медиаменеджера. И денег не жалели. Удалось установить, что в раскрутку каждого видеоролика этого блогера вкладывалось до 4 000 долларов. Для того чтобы за год вырасти до 100 тысяч подписчиков, было потрачено около 400 тысяч долларов.

Нужно отметить, что все денежные переводы осуществлялись через «Белгазпромбанк». Подробнее в видеоматериале.

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Светлана Тихановская:
Если бы у нас были такие деньги в семье либо у Сергея, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа.

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Деньги были. Много. На даче матери блогера нашли 900 тысяч долларов. Позже были нелепые попытки оправдаться. Но уже известен телефонный разговор, который однозначно доказывает – деньги принадлежали Сергею Тихановскому.

София Тихановская:
Да… Так мне не говорить… ничего?

Светлана Тиахновская:
Я не знаю.

София Тихановская:
Надо говорить, что это мои. И все. Я буду говорить, что это мои. Насобирали и все. Другого выхода нет. Это его деньги. Я помню, что они лежали. Вот если тут, которые на кухне, не помню. И то помнила. А те, которые в пакете, я их видела, когда убирала. Да.

Светлана Тиахновская:
Ну, говорите.

София Тихановская:
Я буду говорить, что это мои. Мы с ним собирали и все.

Светлана Тиахновская:
Софья Ефремовна, я даже не знаю, вот честно, я не знаю.

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

София Тихановская:
Ну, подумай как. А у кого мне спросить? Я говорю – мое. Они уже, то мое.

Светлана Тиахновская:
Ну да, уже вышел ролик, что…

София Тихановская:
Ну, вместе собирали.

Но откуда? Кто так щедро вложился в белорусского блогера?

Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского за диваном? Вот чьи они на самом деле

Дмитрий Попов:
Всем привет, меня зовут Дмитрий Попов, я гражданин России, нахожусь сейчас в Беларуси.

Это Дмитрий Попов. Сообщает о том, что задача по раскачиванию ситуации в Беларуси провалена. Видео записал заранее на случай, если его арестуют. Так и произошло. Модератор сети каналов «Страна для жизни» сам гражданин России. Самое известное его детище – проект «Сканер».

«Работал хороший пул политтехнологов, социологов, психологов». Кто был в команде Сергея Тихановского, читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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