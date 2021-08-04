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Иван Тертель: против нас в информационном пространстве работают от 50 до 70 тысяч человек

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Иван Тертель: против нас в информационном пространстве работают от 50 до 70 тысяч человек

Митинг 8 ноября 2019 года хоть и был малочисленным, но там засветились все блогеры, которые стали медийным тараном, которому предназначалось нанести по Беларуси удар.

Иван Тертель: против нас в информационном пространстве работают от 50 до 70 тысяч человек

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
По оценкам, нашим и не только нашим, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства Вооруженных Сил США, других западных государств, Украины. К примеру, такой случай – я, наверное, смогу сказать, что мы видим очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими. Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба.

Самым активным из таких блогеров стал Сергей Тихановский. Помните 900 тысяч долларов, которые нашли у него за диваном? Чьи они на самом деле, читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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