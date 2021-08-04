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Политолог: некоторые YouTube-блогеры получали по линии западных фондов до 5000 долларов в месяц
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Митинг 8 ноября 2019 года хоть и был малочисленным, но там засветились все блогеры, которые и стали тем медийным тараном, которому предназначалось нанести по Беларуси удар.
Александр Шпаковский, политолог:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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