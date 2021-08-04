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«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Активнее всего на белорусском поле играли Польша, Словакия, Чехия и Германия. Но все нити в итоге ведут в США.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
По нашим оценкам, самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины. Есть и отдельные другие страны. В качестве таких стран можно назвать Чехию и некоторые другие государства, которые, преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Как правило, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Те блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота – это куклы. Спецслужбам Беларуси известны те люди, которые ими управляют. Пришло время их назвать.

Павол Демеш.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Дэвид Кремер.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Камиль Клысински.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Витис Юрконис. 

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Ежи Помяновский.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Михаил Ходорковский.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Но главным автором антибелорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера. Старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда вице-президента Джо Байдена. Причины его особой нелюбви к Беларуси и Президенту Лукашенко удивительно просты. Он сам сказал о них.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом

Майкл Карпентер:
Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия – империя, а без Украины – национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже... Это онтологический вопрос.

Владимир Чуденцов о Степане Путило: «Он постоянно опасается каких-то покушений». О создателях экстремистского Telegram-канала читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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