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«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Активнее всего на белорусском поле играли Польша, Словакия, Чехия и Германия. Но все нити в итоге ведут в США.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Как правило, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики. Те блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота – это куклы. Спецслужбам Беларуси известны те люди, которые ими управляют. Пришло время их назвать.
Павол Демеш.
Дэвид Кремер.
Камиль Клысински.
Витис Юрконис.
Ежи Помяновский.
Михаил Ходорковский.
Но главным автором антибелорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера. Старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда вице-президента Джо Байдена. Причины его особой нелюбви к Беларуси и Президенту Лукашенко удивительно просты. Он сам сказал о них.
Майкл Карпентер:
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«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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