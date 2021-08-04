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NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
К выборам 2020 года Запад стал готовиться задолго и тщательно. За 10 лет в Беларуси под видом развития гражданского общества было создано несколько тысяч различных фондов, НКО и НГО.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Развертывалась огромная сеть, ее главная задача – подготовка активистов, промывка мозгов населению, размывание государственных устоев, лоббирование рыночных реформ.
Александр Шпаковский, политолог:
Все это – за иностранные деньги. Активнее всего на белорусском поле играли Польша, Словакия, Чехия, Германия, но все нити в итоге ведут в США.
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NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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