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NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада

К выборам 2020 года Запад стал готовиться задолго и тщательно. За 10 лет в Беларуси под видом развития гражданского общества было создано несколько тысяч различных фондов, НКО и НГО.

NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы были немножко наивны, поэтому верили в обещания, которые давались не только нам, но и остальным странам постсоветского пространства. Нас заверяли, что проекты, которые якобы призваны повысить конкурентоспособность наших предпринимателей, повысить независимость якобы наших СМИ (только от кого?), развить контакты нашей молодежи с кем-то, с какими-то центрами, – все это подпадает под определение мягкой силы. Постепенно, на протяжении десятилетий эта мягкая сила продвигалась в наше общество, создавалась агентура влияния, создавались условия для закладывания в головы наших граждан чуждых нашему менталитету, нашим национальным интересам ценностей. И создание информационного поля, которое позволяло бы иностранным государствам влиять на умонастроение наших граждан.

Развертывалась огромная сеть, ее главная задача – подготовка активистов, промывка мозгов населению, размывание государственных устоев, лоббирование рыночных реформ.

NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада

Александр Шпаковский, политолог:
Это NED, это Европейский фонд в поддержку демократии, это Национальный демократический институт США, фонд Демократической партии, это Международный республиканский институт (тоже США), фонд Маршалла. Все эти организации базируются за пределами нашей страны. Там находятся их представительства, которыми руководят иностранные граждане, и именно они являются кукловодами.

Все это – за иностранные деньги. Активнее всего на белорусском поле играли Польша, Словакия, Чехия, Германия, но все нити в итоге ведут в США.

«Самая важная роль всё-таки принадлежит США». Глава КГБ рассказал, кто управлял антибелорусским мятежом. Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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