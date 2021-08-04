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Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Беларусь. Развивающееся государство в центре Европы. На первый взгляд в глобальном масштабе ее геополитическое значение невелико, однако уже больше четверти века за страну ведется ожесточенная борьба.
Алексей Дзермант, политолог:
В 1994 году подавляющее большинство белорусов выбрало своим Президентом Александра Григорьевича Лукашенко. Впервые на постсоветском пространстве к власти пришел не подконтрольный глобальным элитам политик, который начал строить по-настоящему независимое государство. Из страны вышвырнули фонд Сороса и другие международные политические структуры, с помощью которых Запад осуществляет глобальный контроль над государствами и народами.
Сразу после этого началась ожесточенная борьба. Законного Президента пытались свергнуть не единожды. Эксперты насчитывают минимум семь попыток цветных революций и государственных переворотов. 1996, 1999, 2001, 2006, 2010-й – миллионы долларов, провокации и подрывная работа. Но благодаря всенародной поддержке и политической воле Александр Лукашенко неизменно побеждал. К выборам 2020 года Запад стал готовиться задолго и тщательно.
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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