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Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

04.08.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

Беларусь. Развивающееся государство в центре Европы. На первый взгляд в глобальном масштабе ее геополитическое значение невелико, однако уже больше четверти века за страну ведется ожесточенная борьба.

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

Алексей Дзермант, политолог:
Мы находимся на пограничье двух больших цивилизаций – это Европа и Россия-Евразия. Мы своеобразный страж, пограничное государство, которое всегда контролировало потоки между двумя блоками, все войны с запада на восток шли через нас. Мы выполняем очень серьезную функцию: с одной стороны, защита границы, с другой стороны, мы транзитное государство – через нас идут серьезные потоки товаров, грузов, людей, и этим объясняется наше важное, уникальное стратегическое положение в регионе.

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

В 1994 году подавляющее большинство белорусов выбрало своим Президентом Александра Григорьевича Лукашенко. Впервые на постсоветском пространстве к власти пришел не подконтрольный глобальным элитам политик, который начал строить по-настоящему независимое государство. Из страны вышвырнули фонд Сороса и другие международные политические структуры, с помощью которых Запад осуществляет глобальный контроль над государствами и народами.

Миллионы долларов и провокации. Сколько попыток цветных революций в Беларуси называют эксперты?

Сразу после этого началась ожесточенная борьба. Законного Президента пытались свергнуть не единожды. Эксперты насчитывают минимум семь попыток цветных революций и государственных переворотов. 1996, 1999, 2001, 2006, 2010-й – миллионы долларов, провокации и подрывная работа. Но благодаря всенародной поддержке и политической воле Александр Лукашенко неизменно побеждал. К выборам 2020 года Запад стал готовиться задолго и тщательно.

NED, фонд Маршалла и другие. Шпаковский назвал организации, которые лоббировали в Беларуси интересы Запада. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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