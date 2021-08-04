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Правоохранители Витебской области за полгода выявили более 70 причастных к коррупции людей

04.08.2021 18:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В первом полугодии 2021 года правоохранители Витебской области выявили вдвое больше людей, причастных к коррупции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.

"За первое полугодие правоохранители Витебской области выявили 71 работника предприятий и организаций области, причастных к совершению уголовно наказуемых деяний с коррупционным составом, тогда как за аналогичный период 2020 года - 37. Есть положительные итоги и в других направлениях. К примеру, уменьшилось количество регистрируемых преступлений в части уголовного розыска, в том числе относящихся к категории особо тяжких и тяжких. Снизилось число случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений, грабежей, краж, угонов автотранспорта, вымогательств. Меньше также стало преступлений, к совершению которых были причастны несовершеннолетние и ранее судимые", - рассказал Андрей Любимов.

Оперативная обстановка в регионе остается стабильной. По словам Андрея Любимова, в Витебской области за 6 месяцев в целом было зарегистрировано меньше ДТП и случаев ранения в них. Однако по сравнению с первым полугодием 2020 года в этом году число жертв автоаварий возросло до 36 (32 человека за аналогичный период 2020 года). Кроме того, в 2,5 раза стало больше погибших в результате лобового столкновения (10 против 4).

Начальник УВД рассказал, что в структуре преступности области отмечается увеличение удельного веса разбоев, изнасилований, хулиганств, сохраняется рост киберпреступности. Сфера семейно-бытовых отношений, несмотря на более эффективную работу по возбуждению по инициативе ОВД уголовных дел превентивной направленности, характеризуется ростом убийств, фактов причинения менее тяжких телесных повреждений.

Что касается протестной активности населения, то в Витебской области она снизилась и практически сведена до минимума. "Уголовные дела, возбужденные за противоправные действия в отношении представителей правоохранительных органов и власти, а также связанные с осквернением сооружений и порчей госимущества, находятся на особом контроле руководства УВД. В этом направлении работают лучшие правоохранители области. Принцип неотвратимости наказания будет достигнут", - акцентировал внимание Андрей Любимов.

Правоохранители также усилят профилактическую работу с людьми, ведущими асоциальный образ жизни, неработающими, злоупотребляющими спиртными напитками, поскольку удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В связи с этим в Витебской области с 10 по 14 августа будет реализован комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Оперативная обстановка в регионе остается стабильной. По словам Андрея Любимова, в Витебской области за 6 месяцев в целом было зарегистрировано меньше ДТП и...
 
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