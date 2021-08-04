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Свидетель происшествия рядом с границей: мужчина почему-то шел между дорогой и ж/д путями

04.08.2021 18:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Мужчина шел между железнодорожными путями и дорогой, походка его казалась необычной, рассказал журналистам заметивший неизвестного вблизи границы Станислав Дайлидко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вечером 3 августа пенсионер Станислав Дайлидко возвращался из приграничных Беняконей в Вороново. Вблизи деревни Еткишки обратил внимание на мужчину. "Он шел не по дороге и не вдоль проходящих параллельно железнодорожных путей, а по полю между ними. Нес то ли сумку, то ли рюкзак. Заметил я его буквально на секунду. Обратил внимание на походку, на то, что он споткнулся или наклонился за чем-то", - рассказал Станислав Дайлидко. Это бывшему военному показалось странным, поэтому он позвонил на заставу и рассказал о неизвестном.

На место выехали пограничники заставы "Бенякони". Около 23.00 в 150 м от дороги в поле они обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто он такой и что здесь делает, внятных ответов не давал. Мужчина сильно кашлял и задыхался, состояние его ухудшалось. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, а также вызвали скорую, так как пульс не прощупывался. Медики прибыли в течение 10 минут. Они констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-

 
 
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На место выехали пограничники заставы "Бенякони". Около 23.00 в 150 м от дороги в поле они обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии.
 
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