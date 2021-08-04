Чубайс назвал энергетику причиной скорой смены мировых элит

сообщает РБК. Об этом со ссылкой на копию письма Чубайса с предложением о нейРБК.





По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.





Чубайс объяснил, что Россию может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Он отметил, что беспрецедентность ситуации объясняется особым положением страны, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.





Текущие процессы спецпредставитель президента сравнивает с технологической революцией конца XVIII — начала XIX веков. Однако, уверен он, нынешние изменения пойдут куда быстрее, на полный переход потребуется порядка 30-50 лет.





Ранее 4 августа стало известно, что правительство собирается создать рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», то есть к снижению спроса на нефть и газ. Дискуссии по этому поводу идут уже несколько месяцев.





пишет Лента.ру. До этого Чубайс неоднократно предупреждал, что отказ мировой экономики от углеводородов может дорого обойтись России, если она не начнет перестройку экономики. По его оценке, речь идет о 10 процентах ВВП. При этом в июне он говорил, что страна сможет сохранить статус великой энергодержавы, если заместит экспорт углеводородов на экспорт водорода,Лента.ру.







