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Дна нет – это батут. Уголовное дело за протесты завели на директора Гродненского детского хосписа

04.08.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко стала фигурантом ещё одного уголовного дела - за участие в протестах осенью прошлого года.



"Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко причастна к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в Гродно осенью прошлого года. Следователи дали правовую оценку действиям Величко, признали её подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в среду. 

По данным ГУБОПиК, "вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла "в сцепке", оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров".

Ранее в отношении Величко было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.

Как сообщалось, в марте прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений. 

Проблемы у хосписа появились, после того как его директора задержали, а позже оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. 22 октября в хоспис пришли сотрудники ДФР.

В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов". 

Сама Величко сейчас находится за границей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко стала фигурантом ещё одного уголовного дела - за участие в протестах осенью прошлого года.
 
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