Дна нет – это батут. Уголовное дело за протесты завели на директора Гродненского детского хосписа









"Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко причастна к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Речь идет о так называемом марше единства, который прошел в Гродно осенью прошлого года. Следователи дали правовую оценку действиям Величко, признали её подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок", - говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в среду.





По данным ГУБОПиК, "вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла "в сцепке", оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров".





Ранее в отношении Величко было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.





Как сообщалось, в марте прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений.





Проблемы у хосписа появились, после того как его директора задержали, а позже оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. 22 октября в хоспис пришли сотрудники ДФР.





В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов".





Сама Величко сейчас находится за границей.



